El "efecto Bukele": cómo la política de "mano dura" en El Salvador influye en las elecciones de Guatemala

Las propuestas de los candidatos

Al frente de la derechista coalición Valor-Unionista, la hija de Efraín Ríos Montt –quien fuera gobernante de facto de Guatemala a inicios de los 80 y juzgado después por genocidio– viajó incluso a El Salvador para conocer algunos de los proyectos en el marco del llamado “Plan territorial” de Bukele, aunque no se reunió con funcionarios de su gobierno.

Sin embargo, el diplomático y exfuncionario de Naciones Unidas tomó distancia de la estrategia de Bukele al considerar que las condiciones en Guatemala no son las mismas que en el país vecino. “Son circunstancias diferentes”, le dijo a la agencia AFP.

Retos para su réplica en Guatemala

“Eso hace que el panorama en materia de seguridad sea aquí mucho más complejo. Las maras existen pero no actúan solas: lo hacen como tentáculos de otras expresiones más grandes, mejor armadas y con un control territorial increíblemente fuerte”, asegura el analista político.

Cárceles y derechos humanos

“En Guatemala ya se construyeron grandes cárceles en el pasado y acabaron siendo elefantes blancos que no sirvieron para nada porque a su alrededor hubo una corrupción terrible. Ese es otro fenómeno que El Salvador tiene, pero en menor cantidad: nuestros niveles de corrupción e impunidad”.

Asimismo, reclama que “la seguridad ciudadana de Guatemala es algo que ya no puede postergarse ni improvisarse, y que independientemente de quien llegue (a la presidencia), necesita abordarlo desde una perspectiva técnica y bajo el Estado de derecho. No hay otra solución”.

El consultor en seguridad no pasa por alto las múltiples críticas por vulneraciones de derechos humanos recibidas por el método Bukele. Por ello, se pregunta si una política que suma decenas de miles de detenidos en tan poco tiempo es realmente efectiva, teniendo en cuenta que se necesita de un sistema de justicia capaz de procesar a tanta gente y de mostrar de manera legal su vinculación real a las pandillas.

“¿Apostarle a esa política no es reconocer que hemos fracasado como Estado en realizar una política criminal integral de prevención del delito y que, por eso, nos vemos obligados a romper algunas reglas del Estado de Derecho para saciar la sed de justicia y venganza de la sociedad?”, se pregunta Velasco.

“Debemos apostar a no romper esas reglas para que, en cinco o diez años, no nos demos cuenta que hubo miles de detenidos o que murieron no sé cuántas personas inocentes, porque podríamos convertirnos en algo peor de lo que tratamos de combatir”, concluye.