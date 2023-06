“Si quieres estar a salvo, no salgas de tu cama”: quién es Stockton Rush, el piloto convertido en empresario que fundó la empresa que desarrolló el desaparecido sumergible Titán

Del espacio al fondo de los océanos

“Luego tuve una epifanía. No se trataba de ir al espacio. Se trataba de explorar (…) Y me dí cuenta de que el océano es el universo. Ahí es donde está la vida”, prosiguió.

Dudas que salen a flote

Declaraciones preocupantes

Sin embargo, las explicaciones del empresario no convencieron al periodista, quien insistió en la seguridad de la nave y allí Rush soltó: “La seguridad es puro desperdicio. Si solo quieres estar a salvo, no salgas de tu cama. No te subas a tu auto. No hagas nada”.