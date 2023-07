El brutal ataque a la periodista rusa responsable de destapar torturas y asesinatos de personas LGBT en Chechenia

4 julio 2023

"Inmovilizaron y luego arrojaron a nuestro conductor fuera de su automóvil, se subieron, inclinaron nuestras cabezas, me ataron las manos, me obligaron a arrodillarme y me pusieron una pistola en la cabeza", contó a un funcionario checheno de derechos humanos en un hospital de Grozny.