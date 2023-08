Qué es la muerte cruzada que llevó a las elecciones del domingo en Ecuador (y por qué el ganador será elegido por menos de 2 años)

En este contexto, no deja de ser trágico recordar que los comicios de este 20 de agosto en los que participarán más de 13 millones de ecuatorianos fueron generados por un mecanismo constitucional conocido en Ecuador como "muerte cruzada".

La oposición parlamentaria acusaba al mandatario del delito de peculado (malversación de fondos), por no dar por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo que supuestamente habría causado graves perjuicios económicos a las arcas estatales.

Según el artículo 148, el mandatario puede usar la muerte cruzada por tres causales: si considera que la Asamblea ha realizado funciones que no le corresponden, si obstruye el Plan Nacional de Desarrollo o si hay grave crisis política y conmoción interna.

Terminación de mandato

Otra cosa que sabe el presidente entrante es que el mecanismo de "muerte cruzada" no se podrá volver a invocar en lo que resta de este periodo constitucional.

Sin candidatura

“Este es el más grande honor de mi vida, sin embargo, muy por encima del cargo del presidente, yo amo a la democracia. Muy por encima de la presidencia, yo amo la libertad. Y si mi deber de presidente me exige que me desprenda de mi cargo para proteger la democracia, pues así lo haré", dijo el presidente al anunciar que no competiría.