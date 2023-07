¿Comerías pasta hecha de insectos? Los italianos ya lo están haciendo

No paran de saltar y cantar; muy probablemente ignoran que están a punto de convertirse en comida.

Un alimento sostenible

Un producto de lujo

"Me niego a comerlos"

Pero no se trata sólo del precio. Se trata de la aceptación social.

“No estamos acostumbrados a ellos, no son parte de la dieta mediterránea. Y podrían ser una amenaza para las personas: no sabemos qué consecuencias en nuestro cuerpo puede haber tras comer insectos”.

"Estoy absolutamente en contra de estos nuevos productos alimenticios. Me niego a comerlos", concluye.

Ministerio del Made in Italy

La primera ministra Giorgia Meloni se ha referido a Italia como una "superpotencia alimentaria". Cuando fue elegida creó el Ministerio de Negocios y del Made in Italy (Hecho en Italia) con el objetivo de salvaguardar la tradición.

En medio de preocupaciones de que los insectos podrían estar asociados con la cocina italiana, tres ministros del gobierno anunciaron cuatro decretos destinados a tomar medidas enérgicas. "Es fundamental que estas harinas no se confundan con alimentos hechos en Italia", dijo Francesco Lollobrigida, ministro de Agricultura.

La comida para insectos no solo divide opiniones en Italia.

"He recibido odio, he sido criticado. La tradición alimentaria es sagrada para muchas personas. No quieren cambiar sus hábitos alimenticios".