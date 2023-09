"Cuando vi al sacerdote de mi pueblo entrar a mi celda pensé que iba a morir": la lucha por extraditar a un cura italiano acusado de tortura en Argentina

El hecho de que un clérigo lo visitara en su celda de prisión en San Rafael no era ningún consuelo.

"Yo estaba tirado en el suelo empapado de sangre después de una noche de tortura. Él entró vestido con su uniforme militar y me miró impasible . No lo podía creer".

Han estado casados desde antes de ser detenidos, pero no hablaron de su tiempo en cautiverio, ni en público ni entre sí, hasta 2010.

No fue el primer miembro del clero católico acusado de colaborar activamente con la junta militar argentina.

Allí celebra misa con regularidad y muchos de los 10.000 habitantes de la ciudad prefieren no hablar de las acusaciones que se han formulado contra el sacerdote.

"Para mí fue un shock y pensé que nadie lo sabía. Cuando comencé a preguntar y me di cuenta de que casi todos lo sabían, me sentí aún peor: ya no reconocía a mi propio pueblo", dice la mujer de 49 años.