La indignación en Italia por la regla de los "10 segundos de manoseo" establecida por un tribunal

4 horas

Los 10 segundos

Se expresa la estudiante

"Me tocó el trasero. Luego, me levantó, lastimándome las partes íntimas. Para mí, esto no es una broma. No es así como un anciano debería 'bromear' con un adolescente".