Vivek Ramaswamy, el joven multimillonario de origen indio que busca dar la sorpresa en la carrera por ser presidente de EE.UU. imitando a Trump

Su mayor contraste con el resto de los candidatos republicanos es su edad. Vivek Ramaswamy acaba de cumplir 38 años (9 agosto, 1985), con lo que destrona al gobernador de Florida, Ron DeSantis (44), como el presidenciable más joven. No obstante, tampoco se perfila como un novato. Ha sido un exitoso inversionista, incluso antes de graduarse.

Ramaswamy fundó en 2014 su propia empresa de biotecnología , Roivant Sciences, que compra patentes a farmaceúticas que aún no se han desarrollado ni comercializado. O adquiere fármacos experimentales a otras compañías que no tienen recursos para financiar los ensayos clínicos.

Candidato poco convencional

El nombre de Ramaswamy resonó en 2021 luego de la publicación de su libro "Woke Inc", donde expone su visión sobre el capitalismo y sobre cómo la llegada del libre mercado permitió sacar a millones de personas de la pobreza.

«El sueño americano es un sueño de prosperidad, libertad y oportunidades. Es la idea de que, con independencia de quiénes sean tus padres, puedes realizar tus sueños a través del trabajo duro, el compromiso y el ingenio» (Woke, Inc., p. 326).

Esa filosofía permea su discurso. Ha manifestado su desdén por lo que denomina el "wokeismo" del mundo empresarial en materia de racismo y clima , alegando que perjudica tanto a las empresas como al país. Se opone especialmente a las iniciativas ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), por las que se mide el impacto social y medioambiental de una empresa.

"No soy un político, soy un empresario”

Ramaswamy no se muestra como un hombre ostentoso, aunque se suele trasladar en aviones privados.

A pesar de su fortuna, Vivek Ramaswamy no se muestra como un hombre ostentoso. "No creo que tengamos un estilo de vida radicalmente alejado del que teníamos cuando crecimos", aseguró en una entrevista. Posee dos casas en Ohio por un valor combinado de US$2,5 millones y no cuenta con residencias vacacionales, según Forbes.