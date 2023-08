Cómo lanzar una moneda al aire te puede llevar a tomar mejores decisiones

Lo perfecto es enemigo de lo bueno

Afortunadamente, como detallo en mi nuevo libro, How to expect the unexpected (que en español sería "Cómo esperar lo inesperado"), la aleatoriedad nos ofrece una forma sencilla de superar la parálisis por análisis inducida por la elección.

El poder del azar

Los participantes que fueron sometidos a un lanzamiento de moneda tenían tres veces más probabilidades de estar satisfechos con su decisión original (no pedir más información) que aquellos que no habían sido expuestos a la sugerencia aleatoria.

* Kit Yates es profesor titular de biología matemática en la Universidad de Bath y autor de The Maths of Life and Death y How to Expect the Unexpected.