El asombroso fenómeno que nos hace ver colores que no existen

¿Alguna vez te has preguntado por qué no hay mamíferos verdes?

Las plantas lo hacen usando clorofila, pero en realidad no hay otros pigmentos verdes disponibles en la naturaleza.

No existe un verdadero color o pigmento azul en la naturaleza así que tanto las plantas como los animales tienen que realizar trucos para parecer azules.

Es que no debemos olvidar que " el color es una percepción más que una propiedad física de la luz ", como señaló el renombrado profesor David A. Mackey de NHMRC de Australia.

"Como en ese momento no había nadie presente para percibirlo, no había color; de hecho, la luz visible no apareció hasta 380.000 años después".