Cómo una llamada desesperada a una periodista de la BBC ayudó a salvar la vida de 6 supuestas migrantes atrapadas en un camión refrigerado en Francia

La fiscalía también confirmó que el conductor no es sospechoso de ningún delito. Desde entonces, la compañía del conductor aseguró a la BBC que el chofer ayudó a la policía con todas sus preguntas y prestó declaración voluntariamente.

Llamada de socorro

"¿Estás en Europa? Por favor, ayuda, es urgente", me hablaron con una voz de pánico.

No sabía quién era la persona que llamaba, pero creía que me conocía de cuando cubrí esa tragedia en Essex ya que en aquella ocasión tuve contacto con muchas personas de Vietnam.

Le hice algunas preguntas, pero enseguida me sentí frustrada por no poder obtener la información que necesitaba.

Todo lo que sabía en ese momento, por lo que me había dicho la persona que llamó, era que el vehículo estaba en Francia, pero que parecía que había dado la vuelta y que ya no se dirigía hacia su destino original: la frontera con Inglaterra.

Me dijeron que las seis mujeres estaban en el cajón del camión y que habían prendido el aire acondicionado. Me contaron que las personas que estaban dentro tenían mucho frío y estaban en pánico.

"Hace tanto frío, no para de sacar aire", me escribió una joven desde el camión, que transportaba plátanos. Me dijo que el camión estaba cerrado con una barra de hierro.