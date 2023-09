Quién es el “Niño Guerrero”, el líder del Tren de Aragua que controlaba la cárcel de Tocorón

Las autoridades venezolanas aseguraron que lograron tomar el control total de la prisión, sin embargo, no precisaron qué ocurrió con los líderes de la organización criminal.

De esta forma, hasta el momento no hay información oficial sobre el paradero del “Niño Guerrero”, solo especulaciones que apuntan a que habría logrado escapar del recinto antes de la redada.

"Capturaron a una población donde no hubo resistencia. Nosotros tenemos información que dice que los ‘pranes’ (nombre que reciben los líderes de las pandillas carcelarias en Venezuela) se habían escapado hace días”, le dijo a BBC Mundo Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

No obstante, el gobierno de Venezuela dijo que la operación cumplió con éxito el desmantelamiento de la red criminal.

Orígenes

Expansión del Tren de Aragua

Pero estar en prisión no significó que el “Niño Guerrero” abandonara la vida delictiva.

Prisión de Tocorón

“Para responder a esa pregunta hay que entender que la cárcel de Tocorón no era una cárcel normal , incluso para los parámetros latinoamericanos”, dice Luis Izquiel.

“Él estaba en el área de reclusión pero con todo un piso solo para él y con todas las comodidades y lujos de una persona que no está en prisión… Camas matrimoniales, televisores plasma, equipos de sonido. Incluso tenía su propia custodia y nadie podía ingresar a ese piso sin su permiso ”, explica el director del OVP.

Saliendo de ahí, está más expuesto, no solo a ser capturado sino a ser asesinado”, señala Prado.

Luis Izquiel afirma que parte de esta protección se explica porque él no tenía “rivales” dentro de la prisión.

“Lo normal es que dentro de las cárceles haya disputas internas, se realicen especies de golpes de Estados para tumbar el dominio de un ‘pran’. Pero el ‘Niño Guerrero’ no tenía presos que le compitieran su liderazgo”, afirma.

“Y quienes no pagaban ese impuesto, les daban tiros en las manos, en los tobillos, a algunos incluso los decapitaban. Era una situación sumamente grave”, dice el director del OVP.

“La gente que entraba a Tocorón no podía hacerlo con cámaras porque él no aceptaba ningún tipo de aparición pública. De hecho, es difícil saber cuál es su apariencia actual porque no hay fotografías recientes. Eso lo ayuda a pasar desapercibido”, explica Izquiel.