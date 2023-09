"La gente se desmaya esperando por conseguir pan": el bloqueo que tiene a 120.000 personas aisladas por el conflicto de Nagorno-Karabaj

"No hay huevos, ni azúcar, ni dulces, el pan está racionado, el otro día me levanté a las 4 de la madrugada para hacer fila", dice su madre, hablando desde la ciudad de Martakert, en Karabaj.

Una pelea histórica

Vera dice que las acusaciones son falsas. "Defender a su país no es un crimen. No puede haber un juicio justo en Azerbaiyán. Tal vez algún día haya justicia, pero no tenemos tiempo para esperar".

"La nieta de mi hermana tiene dos meses, no hay fórmula para bebés, su madre no tiene suficiente leche porque no come adecuadamente. No hay medicinas para mi sobrino de 22 años que sufrió daño cerebral durante la guerra, perdió la capacidad de hablar y su brazo derecho no se mueve."