Los 3 países que tienen el salario mínimo más alto de América Latina (y para qué alcanza)

1 hora

C. Barría, M. González, G. Lissardy

Las cifras a secas, sin ningún contexto, no reflejan el valor real que tiene ese dinero en cada país. Para eso, es necesario responder una pregunta básica: qué se puede comprar con esa cantidad.

Cerca de la mitad de la población latinoamericana trabaja en el sector informal, es decir, vive según lo que puede conseguir cada día, no tiene contrato laboral, ni estabilidad, ni seguro social, ni ahorros para su vejez.

Costa Rica: Ana Yancy Segura

Segura cree que es este último gasto el que más se ha encarecido, y eso que no se permite grandes lujos. Compra principalmente arroz, frijoles, café, leche… “Si alcanza, pollo o carne. Huevos muy poco, porque están carísimos y pasaron como de 2.500 a 4.000 (US$4,6 a US$7,4) en tres años. Ahora compro salchichón o chorizo, que es más barato y dura una semana”, explica.

Según el Instituto Nacional de Estadística del país, el costo mensual promedio de la canasta básica alimentaria en mayo ascendía a 58.887 colones (US$109) per cápita, un 25% más que hace tres años .

Segura dice que ha pedido ayudas económicas a las autoridades y becas para sus hijos, pero se le han denegado porque le dicen que su salario es suficiente. “Y eso no es cierto, porque los impuestos nos llevan a pique. A una familia media o pobre no le alcanza con estos salarios, jamás”, afirma.

Chile: Rosario Román

Con 62 años, Rosario Román es la principal proveedora de una familia de ocho personas que viven en dos casas de material ligero construidas en un terreno que años atrás fue ocupado por pobladores que no tenían vivienda en la comuna de La Granja, Santiago, la capital de Chile.

El sobrino no tiene un salario fijo porque le pagan por día trabajado (unos US$19) limpiando ventanas en edificios de altura. En el invierno hay menos trabajo por las lluvias, pero en el verano puede conseguir unos US$380 mensuales.

“Me gustaría que pudiéramos tener una buena alimentación básica. No aspiro a tener ningún lujo, pero sí quiero vivir dignamente".

No gastan en educación ni en salud (salvo algunos remedios en el comercio informal), ni tampoco pagan alquiler.

Para las familias que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, existen beneficios estatales monetarios que se pagan en relación a la cantidad de personas dependientes (o que no generan ingresos) dentro del grupo familiar.

La información que entrega el gobierno es la variación de los precios de la canasta, pero no el valor de los productos que la componen. La inflación interanual en el país bajó a 9%, tras haber llegado a un 14% el año pasado.

Uruguay: Valeria Avondet

“La mitad del sueldo se me va en alquiler, impuestos (y) gastos de servicios” , le dice a BBC Mundo. “Lo otro lo administro”.

En Uruguay los precios al consumo sin incluir alquiler son 94% mayores que en Argentina, de acuerdo al sitio especializado Numbeo, y una canasta básica total ascendía en diciembre a 18.759 pesos uruguayos per cápita (unos US$490 al cambio actual) según datos oficiales.

“También es algo que me gustaría, pero sé que si me pago un gimnasio tengo que sacrificar otras cosas”, razona.

“Uruguay es un país muy caro para vivir”, señala. “Tiene ciertas cosas buenas (como) la educación que es gratuita, entre comillas, y en otros países eso tiene un costo: si no podés pagarlo no accedés. Pero (Uruguay) tiene un costo de vida que en otros países capaz que no lo tenés”.