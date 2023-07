"Si el sufrimiento tuviera una dirección sería la calle al-Rasheed en Yemen": los niños de una olvidada guerra

En esta calle angosta de casas rústicas, los jóvenes no pueden escapar de un conflicto demoledor que el mundo tiende a olvidar.

Estos niños fueron alcanzados por bombardeos hutíes una mañana de octubre del año pasado cuando regresaban de la escuela, según su padre al-Harbi Nasser al-Majnahi. No han vuelto a clases desde entonces.

"Todo cambió por completo", dice, sentado con las piernas cruzadas sobre un colchón. "Ya no juegan afuera con otros niños. Están discapacitados. Tienen miedo y tienen problemas psicológicos" .

"Quiero estudiar y aprender", me dice. Le pregunté a Bader si él también quiere ir. "Sí", responde. "Pero me cortaron la pierna, entonces, ¿cómo puedo ir?"

Su padre dice que no se han matriculado para el próximo año escolar porque no tiene dinero para el transporte. Y no tiene forma de sacar a su familia del peligro.