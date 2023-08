Encuentran sin vida el cuerpo de la estudiante mexicana María Fernanda Sánchez dos semanas después de su desaparición en Berlín

En su reporte, la policía de Berlín indicó que "no se puede asumir ninguna culpa de terceros", pero añadió que se trata de una investigación en curso .

Sin embargo, no dieron mayores detalles.

¿Qué se supo desde su desaparición?

Sus padres, que la llamaban los fines de semana , no pudieron localizarla . Dos días después reportaron que estaba desaparecida.

"El domingo, cuando marcamos, no nos contestó, ni a los mensajes, y eso nos prendió alarmas rojas. Quisimos buscarla por otros medios y al no lograrlo pedimos que abrieran su puerta y no estaba", explicó su padre, Javier Sánchez, a la emisora mexicana Tv Azteca.