“Sentí la pérdida del Titán hasta en los huesos”: James Cameron, director de la película Titanic

Cameron, que ha hecho 33 inmersiones hasta los restos del transatlántico Titanic, estaba en un barco el domingo cuando el suemergible desapareció, y no se enteró hasta el lunes de la noticia.

"Sentí en los huesos lo que había ocurrido. Que fallara la electrónica del sumergible, su sistema de comunicación y su transpondedor de seguimiento al mismo tiempo, indicaba que ya no había nada que hacer".

"Perdieron las comunicaciones y la navegación, y me dije al instante: no se pueden perder las comunicaciones y la navegación a la vez sin que haya sucedido algo extremadamente catastrófico o una gravísima catástrofe energética. Y lo primero que me vino a la mente fue que se había producido una implosión", agregó.