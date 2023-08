“Mi hija quiere ser cómo tú”: la emoción de la brasileña Marta al hablar sobre su legado

No pudo evitar las lágrimas cuando revivió en su mente el largo camino que ha recorrido hasta llegar a ser la leyenda que es hoy.

" Mañana es decisivo y no queremos irnos a casa ", enfatizó.

Pero hablar sobre el futuro no fue lo que más emocionó a la máxima goleadora de la historia de los mundiales, sino hacer un repaso a su carrera cuando se le preguntó por su legado en el fútbol.

"La gente me para, los padres me dicen: 'Mi hija te adora, quiere ser como tú'", reflexionó la futbolista de 37 años quien jugó su primer mundial en 2003.

“Nadie sabía quién era Marta”

"¿Sabes qué es lo bueno? Cuando yo empecé no había ídolos en el fútbol femenino", recordó.

"¿Cómo iba a haberlos si no se mostraba el fútbol femenino? ¿Cómo iba a entender que llegaría a la selección y me convertiría en un referente?”, reflexionó sobre sus inicios cuando no sólo luchó contra la pobreza sino también frente un mundo predominantemente sexista.