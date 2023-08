La indignación por el caso de la pareja de ancianos a la que una aerolínea de bajo costo en Reino Unido cobró US$140 por imprimir sus billetes en el aeropuerto

Ryanair alegó que estas tarifas estaban en línea con su política, ya que la pareja no se había registrado en línea para el vuelo correcto.

Sin embargo, para el experto en derechos del consumidor Martyn James la experiencia de la pareja había "tocado la fibra sensible" de muchas otras personas afectadas por recargos inesperados.

Un error inocente

"Luego me dijeron que tenía que ir al mostrador de Ryanair para obtener una tarjeta de embarque y allí me cobraron 55 libras (US$70) por persona. Me sentí horrorizada", relató.