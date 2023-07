El plan que buscaba convertir la Gran Colombia en una monarquía (y cuál fue la posición de Simón Bolívar)

Fue en esa ciudad donde el Libertador recibió la corona cívica elaborada en su honor, pero que él no conservó para sí , sino que la entregó al mariscal Antonio José de Sucre -comandante de las fuerzas patriotas en la definitoria batalla de Ayacucho-, quien a su vez se la regaló al Congreso de Colombia.

No era la primera vez que Bolívar declinaba usar una corona, años antes había hecho lo mismo con una de laureles que le entregaron en Bogotá en 1819.

Aunque estas coronas no venían realmente investidas de ningún poder, sí hubo varias iniciativas que plantearon la posibilidad de nombrarle rey e, incluso, una propuesta concreta en 1829 para hacerle presidente vitalicio y, tras su muerte, establecer en la Gran Colombia una monarquía constitucional regida por un príncipe europeo.

Negociaciones secretas

Lord Aberdeen, entonces ministro de Exteriores británico, dijo que su país apoyaría una monarquía en la Gran Colombia, pero que no permitirían que tuviera un rey francés.

Fernández Madrid envió a Bogotá un informe sobre sus conversaciones con el secretario británico de Exteriores, Lord Aberdeen, en que señaló: “El Gobierno de Su Majestad, lejos de oponerse a que se establezca en Colombia un orden político semejante al de este país, celebraría que se verificase esta reforma, por cuanto está convencido de que ella contribuirá al orden y por consiguiente a la prosperidad de aquella parte de América. Pero me repetía que el gobierno inglés no permitiría que un príncipe de la familia de Francia cruce el Atlántico para ir a coronarse en el Nuevo Mundo”.

“El solo proyecto de una monarquía que reemplazara el esfuerzo liberal y republicano de los libertadores recorrió como grito de alerta todas las ciudades y aldeas sacudiendo de pánico la epidermis colombiana. En este caso la diplomacia secreta se había utilizado contra la República y el sólo intento de variar subrepticiamente la estructura constitucional con la ayuda extranjera, representaba hecho punible no sólo a la luz de las costumbres democráticas, sino como traición a la misma gesta emancipadora”, escribió el fallecido escritor y diplomático colombiano Diego Uribe Vargas en su libro "Colombia y su diplomacia secreta".

Tendencias monárquicas

La verdad es que, aunque la de 1829 fue la iniciativa más seria para crear una monarquía, esta idea ya se había planteado en otras ocasiones y, de hecho, no era una idea ajena al continente americano.

“Los intentos monárquicos en América Latina no fueron raros. En prácticamente todos los países de la región hubo este tipo de iniciativas” , le dice a BBC Mundo Juan Carlos Morales Manzur, presidente de la Academia de Historia del Estado Zulia.

“Hay que recordar el intento que se dio en Argentina para instaurar una monarquía en la cabeza de la princesa Carlota Joaquina de Borbón, una hermana de Fernando VII; las ideas de San Martín de establecer una monarquía en el Perú; la iniciativa del presidente Flores, que ya fuera del poder intenta constituir una monarquía en Ecuador que estaría dirigida por un hijo de la reina gobernadora de España, María Cristina de Borbón. México, por su parte, tuvo una monarquía y dos imperios. En Haití también hubo 3 imperios y Brasil tuvo una monarquía estable por mucho tiempo. Entonces, no es un hecho aislado que se haya pensado en una monarquía en Colombia”, agrega.

Tomás Straka, historiador de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y miembro de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, apunta que “la independencia no es necesariamente antimonárquica”.

Explica que aunque en la zona costera de Venezuela y de Colombia hubo posiciones particularmente radicales y desde el primer momento se pensó que la independencia de España implicaría la transformación global de la sociedad, en la mayor parte de la América española e incluso la mayor parte de los venezolanos por mucho tiempo no apoyaron la idea de república .

“Eso explica en buena medida por qué la guerra duró 10 años, pues tuvo connotaciones de guerra civil en la mayor parte del territorio. Hubo quien pensó que si el Reino de España ya no era viable, había que montar tienda aparte e independizarse como un hijo que se va de su casa -esa fue la imagen que plantearon muchos- y buscar otro rey. Que hubiera problemas en la monarquía española no significó para muchos que no fuese a funcionar la monarquía”, señala.