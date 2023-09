El temor en los países vecinos de Rusia a ser el próximo objetivo de Putin

“Saunas para el frente”. No es el primer eslogan que se viene a la cabeza cuando se piensa en la ayuda para la guerra en Ucrania. Se puede entender que Kyiv pida a sus aliados misiles de largo alcance y aviones de combate F-16. Pero… ¿saunas?

Raag dice que oyó hablar de soldados ucranianos que pasaban días o incluso semanas sin lavarse ni quitarse las botas, lo que explica por qué un comandante en primera línea cerca de Bajmut me comentó a través de FaceTime que las saunas estonias fueron un regalo del cielo.

Sus ojos se llenan de lágrimas cuando me habla del sufrimiento que hay allí.

"Tenemos que detener [a Rusia] ahora, en Ucrania", me dijo con vehemencia mientras hacía las maletas para hacer otro viaje a la primera línea de batalla.

Un enorme gol a Moscú

Durante años, los aliados los trataron como si estuvieran al borde de la paranoia. Ya no.

La gran sombra proyectada sobre Finlandia por su vecino ruso ahora parece más amenazadora, me dice la gente.

Me cuenta que a lo largo de los años entabló grandes amistades con visitantes rusos, pero que ahora no los quiere de vuelta. Dice que desearía que los rusos comunes y corrientes, especialmente aquellos que viven fuera de su país, hablaran mucho más alto contra la guerra.

"Ni siquiera puedo pensar en cuál será el desenlace si Rusia gana y Putin aumenta su poder. ¿Quién será el próximo? ¿Finlandia, Polonia, Estonia, Lituania? No se detendrá voluntariamente en Ucrania. Todo esto debe terminar en Ucrania ".

El presidente ruso no sólo apuesta por la guerra convencional. A menudo se culpa a Moscú de ciberataques o campañas de desinformación contra Occidente.

Todos los demás miembros de la OTAN, incluidas las potencias nucleares Estados Unidos, Reino Unido y Francia, podrían acudir en su ayuda. Pero no existe una garantía irrefutable de que esto suceda; en última instancia, correspondería a cada país decidir cómo responder.

Aunque los rusos letones no son todos pro-Putin ni mucho menos, la gente con la que me crucé por la calle no quería hablar de la guerra. Se negaron a responder cuando les pregunté si veían a Rusia como el agresor y a Ucrania como la víctima.