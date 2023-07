Quién fue el "Indiana Jones" inglés que desapareció misteriosamente en Brasil buscando la ciudad perdida de Z

Jones respondió: "Puede. Pero no hoy".

No sería su primer viaje a Sudamérica, pero esta vez se trataba de una expedición que lo podría mantener hasta dos años lejos de casa.

Intento fallido

"La idea de la ciudad perdida Z surgió del Documento 512, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro", explica el periodista Hermes Leal, autor de O Enigma do Coronel Fawcett - O Verdadeiro Indiana Jones (El enigma del coronel Fawcett, el verdadero Indiana Jones. Geração Editorial, 2007).

Los indios más salvajes del Amazonas

Rondon desconfiaba de las intenciones del explorador inglés e insistió varias veces en que tenía que ser acompañado por alguien de confianza del gobierno brasileño, pero Fawcett mantuvo firme su posición que si no podía ir solo, no iría.

“Es secreto, no puedo revelarlo” , fue la respuesta.

Pero ese entusiasmo no pudo evitar los infortunios que fue sufriendo la expedición en el trayecto. Llovió mucho, los arroyos se desbordaron y los animales que transportaban la carga se ahogaban o fallecían por agotamiento.

El propio caballo de Fawcett se cayó y no pudo levantarse, por lo que el coronel tuvo que poner fin al sufrimiento del animal. Ese lugar es conocido ahora como el Campamento del Caballo Muerto.

A Fawcett no le quedó otra alternativa que abandonar la expedición.

Muchos le preguntaron qué había ocurrido y la respuesta del explorador inglés fue siempre la misma: "Los animales no resistieron", y añadía, "tengo la intención de regresar en breve para reanudar mi trabajo desde donde lo dejé".

¿Cuál fue el final de Percy Fawcett?

En enero de 1925, como siempre hacía antes de salir de expedición, Percy Fawcett se compró un sombrero nuevo. No un sombrero cualquiera. Sino un Stetson muy caro, su favorito.

Para no estropear el viaje, Fawcett enseñó a los jóvenes a nadar en los ríos, a alimentarse sólo de verduras -no se puede contar con la caza donde no se sabe si existe, decía el coronel- y a preparar mochilas de hasta quince kilos. Otra lección importante fue aprender a hablar algunas palabras en portugués.