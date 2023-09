“Presidenta de Bharat”: por qué la jefa de Estado de India usó el nombre hindi del país en la invitación oficial del G-20 (y la controversia que genera)

La decisión se da en medio de versiones que apuntan a que el gobierno está estudiando cambiar el nombre oficial del país por Bharat, aunque no ha habido confirmación al respecto.

La reacción de la oposición

No es la primera vez que el gobierno utiliza Bharat en relación con el G20. También utilizó el término en un manual —llamado Bharat, The Mother Of Democracy (Bharat, la Madre de la Democracia)— para delegados extranjeros, informa el corresponsal jurídico de la BBC Umang Poddar.