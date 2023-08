"Los fantasmas de Bajmut": el grupo de francotiradores ucranianos de élite que asegura haber matado a más de 500 rusos

“Cuando empezamos a sembrar el terror en Bajmut, nos pusieron el nombre de “los fantasmas de Bakhmut”, me dice.

Su base está bien adentro del alcance de la artillería rusa. Ghost no se inmuta ante el ruido de de un proyectil que cae cerca. “La artillería siempre hace que la gente se preocupe”, dice. “Te puedes esconder de la artillería, pero no de un francotirador”.

Pero no todos llevan la cuenta. Kuzia, el francotirador de la misión de esta noche, dice: “No es algo de lo que enorgullecerse. No estamos matando gente, estamos destruyendo al enemigo”.