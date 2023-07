Los trabajadores que ya han sido sustituidos por la inteligencia artificial

Meadowcroft no quedó particularmente impresionado con el trabajo de IA.

"Hacía que todo sonara plano, que todos fuéramos exactamente iguales , y por lo tanto, no había nadie que realmente destacara".

El contenido también tuvo que ser revisado por personal humano para asegurarse de que no se hubiera tomado de ningún otro lugar.

Despedidos

Meadowcroft no tiene certeza absoluta, pero está bastante seguro de que la IA los reemplazó.

"Me reí ante la posibilidad de que la IA pudiera reemplazar a los escritores o de que fuera a afectar a mi trabajo, hasta que lo hizo", dijo.

Trabajos en riesgo

Y aunque no son perfectos, estos sistemas están entrenados para bucear en el océano de datos disponibles en Internet, una cantidad de información imposible de digerir incluso para un equipo de humanos.

Y esa pérdida de puestos de trabajo no caería por igual en todos los estratos de la economía.

El caso de IKEA

Aunque IKEA no estima que vaya a haber ninguna pérdida de empleos como resultado del uso de la IA , tales desarrollos están preocupando a muchas personas.

YouTube y la IA

Pero para su sorpresa, antes de volver al trabajo, el canal de YouTube subió un nuevo video en español, uno en el que no había trabajado.

"Cuando hice clic en él, lo que escuché no fue mi voz, sino una voz generada por IA, una voz en off muy mal sincronizada. Fue terrible. Y yo estaba como, ¿Qué es esto? ¿Voy a tener un nuevo compañero en el canal o es que esto me va a reemplazar?”, afirma.