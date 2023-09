El suicidio de una profesora de primaria por la presión de los padres de sus alumnos que destapó una crisis educativa en Corea del Sur

El 5 de junio, Lee Min-so* describió en su diario el miedo que se apoderó de su cuerpo al entrar en su aula para dar clase: "Siento un presión muy fuerte en el pecho. Me ahogo. Siento que me voy a caer. Ni siquiera sé dónde estoy".

Manos atadas

Park Du-yong, primo de Min-so, se esfuerza por no llorar mientras arregla el pequeño y vacío apartamento de ella, donde ahora sólo vive su pez dorado.

Así que en los días posteriores a la muerte de su prima, que la policía no tardó en atribuir a una reciente ruptura amorosa, Park asumió el papel de detective. Desenterró cientos de anotaciones en su diario , registros de trabajo y mensajes de texto.

Más allá de las aulas

Kim afirma que llegó a un punto en el que no se sentía capaz de dar clase sintiéndose segura de sí misma.

“ Los profesores nos sentimos muy desamparados. Los que lo han vivido en primera persona han cambiado radicalmente, y los que no, han visto cómo les ocurría a otros, así que en cualquier caso es debilitante", admitió.

" Su mentalidad es 'sólo importa mi hijo' , y cuando sólo piensas en enviar a tu propio hijo a una buena universidad, te vuelves muy egoísta", afirma. No duda de que esta presión se filtra a los niños, afectando también a su comportamiento.

"No saben cómo liberarse de esta presión, así que actúan haciéndose daño unos a otros".

Difícil solución

El año pasado, el popular drama The Glory giraba en torno a una mujer que buscaba vengarse de sus antiguos acosadores. Se basaba en hechos reales y mostraba algunos actos de violencia perturbadores .

Por si la trama no fuera suficiente, el propio director de la serie fue acusado de acoso y fue obligado a disculparse.

Aunque se esperaba incentivar a los estudiantes para que no se acosaran entre sí, esto ha alimentado aún más la ansiedad de los padres , que presionan a los profesores para que borren las malas acciones de sus hijos de los registros.

"La gran mayoría de los padres se comportan bien, y nos preocupa que ahora se corten los canales que utilizamos para comunicar nuestras preocupaciones. Se está culpabilizando a los padres, y eso no está bien", afirmó.

Otro padre, que no quiso dar su nombre, dijo que le preocupaba que las quejas se le hubieran ido de las manos. Nos mostró el contenido de un chat de grupo, en el que los progenitores se animaban mutuamente a acosar a una profesora por una decisión que había tomado.

"Si los profesores no tienen poder para intervenir con los alumnos problemáticos, entonces otros se verán afectados negativamente", nos dijo el padre anónimo.

Pero no son pocos los que sostienen que no son sólo las aulas las que no funcionan, sino que hay que reformar todo el sistema educativo surcoreano, junto con la estrecha definición de éxito que prevalece en el país.