Por qué oler la comida no basta para confirmar si está o no en buen estado

El olfato no nos revela necesariamente el estado de un alimento.

The Conversation*

Role, The Conversation*

Acabo de sacar una bandeja de pollo de la nevera para preparar unos sándwiches. Noto que la fecha de vencimiento no ha caducado, pero igual tengo sospechas.

Debería saberlo mejor porque soy microbiólogo y sé que los microbios que podrían enfermarme no huelen . Igual, aquí estoy, tratando y fracasando en confiar en la vieja prueba del olfato.

Olores agradables y no tanto

Además, cualquier aroma de listeria sería indistinguible de los olores menores que serán producidos por las especies más abundantes de microbios que son comunes y esperables en nuestros alimentos, y que no causan problemas de salud.

Sí, hay una pequeña posibilidad de que la listeria esté presente en el salmón ahumado que compré en el ahumadero de la costa la semana pasada. Pero definitivamente no hay chances de que mis sentidos olfatorios puedan detectar trazos de listeria en medio de los deliciosos aromas del eneldo y las sales y el ahumado que componen el producto.

Regresemos a la preparación de mi sándwich. Hay aún menos posibilidades de oler salmonela en el tomate que saqué del cajón de vegetales de la nevera, incluso auunque tuviera superpoderes para oler salmonela, que no tengo.

Si este patógeno estuvo alguna vez presente en el tomate, fue probablemente introducido por agua contaminada en la granja donde el tomate estuvo creciendo, con lo cual no está en la superficie del tomate sino dentro y es doblemente imposible de oler.

La comida en mal estado puede oler

Con el olfato sí se puede detectar, por ejemplo, si la leche está bien o no.

Y para algunos alimentos –piensa en la contribución microbiana a los quesos más finos- ser malolientes es un atributo culinario. Mientras que mi esposa no está de acuerdo con los atributos aromáticos de algunos alimentos fermentados, como el kimchi, y los ha prohibido en esta casa, esos definitivamente no están en mal estado y no deben ir a parar al bote de basura.