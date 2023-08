Little Buenos Aires, el barrio donde se concentra la triple migración argentina en Miami

Ignacio es ingeniero en sistemas. En Argentina trabajaba en lo que le gusta, pero en enero de 2022 lo dejó todo. "Me imaginaba cómo iba a seguir la cosa allá, por eso decidí salir", dice. "Me gusta Argentina, pero no quiero volver. Después me iré a Italia".