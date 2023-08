Mila, la niña peruana embarazada que denunció por violación a su padrastro (y la lucha para que le permitan abortar)

No han pasado ni tres meses desde que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas dictaminara que Perú violó los de una niña indígena embarazada tras años de abusos de su padre al no facilitarle información ni acceso a un aborto legal y seguro.

Qué se sabe del caso de Mila

La Fiscalía solicitó su ingreso en prisión preventiva, pero el juez Bernuel Espíritu, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas, lo dejó en libertad, basándose en que el examen forense realizado a la pequeña no encontró espermatozoides y solo halló restos de lesiones antiguas y no recientes, por lo que, según el juez, no había indicios suficientes para encarcelarlo.