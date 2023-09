“Al menos 10 miembros de mi familia han muerto": los duros testimonios del devastador terremoto de Marruecos

El número de muertos asciende a más de 1.000, pero no se sabe con seguridad cuántas víctimas mortales habrá.

"Lo siguiente que vi fue que mi habitación se movía, cuadros y marcos comenzaron a caerse de la pared. Las cosas empezaron a empeorar. Fue entonces cuando me di cuenta de que estábamos pasando por una especie de terremoto”, explicó.

"Me tomó un segundo, pero parecían minutos. Luego escuché a la gente gritar y salir de la propiedad... Fue realmente una experiencia horrible".

Puede contarlo, pero no así buena parte de su familia: "Al menos 10 miembros de mi familia han muerto... No puedo creerlo. Estuve con ellos hace no más de dos días".