Cómo dos hombres sobrevivieron 84 horas atrapados en un sumergible bajo el mar hace 50 años

1 hora

1:15 horas - Comienza la inmersión

"Tardó unos 40 minutos en hundirse hasta no muy lejos de 500 metros y un poco más rápido en volver a subir", recuerda Chapman.

"Era bastante amplio para ejecutar la inmersión, pero por alguna razón decidí cambiarlo por uno completo, lo cual no fue una hazaña física menor ya que era muy pesado".

"Podría haberme metido en problemas por cambiar una botella a medio usar, pero da la casualidad de que si no lo hubiera hecho, no habríamos vivido", asegura.

9:18 horas - El accidente

"Pasaron unos 30 segundos hasta que chocamos. Apagamos el indicador de profundidad a 500 pies (152 metros), ya que podría haber estallado. Logramos encontrar un paño blanco para poner en nuestras bocas para que no nos mordiéramos la lengua también", dice Mallinson.

"No resultamos heridos, pero habían herramientas por todas partes y estábamos agarrados a las tuberías. Nos sentamos allí con una linterna Sin saberlo, habíamos chocado contra un barranco, así que medio desaparecimos bajo el lecho marino", dice Chapman.

10:00-16:30 horas - Duras condiciones

"El sumergible estaba casi boca abajo , tuvimos que reacomodarlo, reparar la caja de herramientas y asegurarnos de que no hubiera fugas", dice.

"Si te calmas, usas una cuarta parte del oxígeno. No hablas ni te mueves ", dice.

"Hacía mucho frío, estábamos mojados. De todos modos, yo no estaba en las mejores condiciones, ya que acababa de sufrir un envenenamiento por un horrible pastel de carne y papas durante 3 o 4 días. Pero nuestro trabajo era seguir con vida", dice.

Jueves 30 de agosto: conservando oxígeno

Los pilotos solo tenía un sándwich de queso y chutney y una lata de limonada , pero no querían comerlos ni beberlos, según Chapman.

"También comenzamos a pensar en nuestras familias. Yo me acababa de casar, así que podía enfocarme en mi esposa, June. Pero Roger Mallinson tenía cuatro hijos pequeños y una esposa, y comenzó a angustiarse un poco por cómo estaban", dice.

Viernes 31 agosto: intentos fallidos

Luego, Piscis V también fue lanzado con una cuerda de polipropileno unida a una palanca y, si bien logró llegar al fondo del mar, no pudo encontrar al Piscis III afectado antes de que se quedara sin energía.

Se ordenó a Piscis V que se quedara con Piscis III, a pesar de que no podía levantarlo. Pisces II descendió de nuevo, pero tuvo que volver a la superficie después de que le entró agua en su propia esfera.

Luego, el CURV III , que había llegado alrededor de las 17:30 horas, tuvo una falla eléctrica y no pudo zarpar.

No obstante, afirma que hubo una cosa que lo ayudó: la presencia de delfines. “Los habíamos visto el día 28, y aunque ahora no podíamos verlos, pude escucharlos en el teléfono submarino durante los tres días completos. Eso me dio mucho placer”, dice.