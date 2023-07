Quién es Linda Caicedo, la joven promesa del fútbol que brilló en el debut de Colombia en el Mundial

La joven futbolista colombiana controló el balón desde la izquierda, encaró a las defensoras surcoreanas, cortó hacía el centro y sacó un potente remate de derecha que no pudo detener la portera.

De Villagorgona al Mundial, vía Madrid

Por esas actuaciones fue elegida como la segunda mejor jugadora del mundo en los premios Globe Soccer Awards , la mejor futbolista menor de 20 años por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol y fue la más joven en formar parte de la lista de las 100 mejores futbolistas del mundo que publicó el diario británico The Guardian .

"Momento muy difícil de mi vida"

"En ese momento no pensé que podría volver a jugar profesionalmente, debido a todos los tratamientos y cirugías por los que tuve que pasar", contó Caicedo en una entrevista publicada por la FIFA en junio de este año.

"Mentalmente, fue un momento muy difícil de mi vida. Estoy eternamente agradecida de que ocurriera cuando era muy joven. Pude recuperarme, también tuve el apoyo de mi familia. Y ahora me siento muy bien, lo que pasó me hizo crecer. Me siento agradecida y feliz de estar aquí", dijo en ese momento.