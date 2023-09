La polémica disculpa de Ashton Kutchner y Mila Kunis por sus cartas de apoyo al actor Danny Masterson antes de que éste fuera condenado por violar a dos mujeres

Kutcher y Kunis, que fueron parte del elenco de la serie That 70s Show junto a Masterson, han ofrecido disculpas por haber enviado las cartas.

Identificada con el alias “Jane Doe 2”, la mujer envió un mensaje al periodista Yashar Ali, del sitio The Huffington Post , en respuesta al video de disculpa publicado en Instagram.

"Mi esperanza es que aprendan la responsabilidad moral y la importancia de la educación propia para saber cuándo mantener a raya sus privilegios, especialmente Ashton, que dice trabajar con víctimas de delitos sexuales. Y en cuanto a Mila, solo puedo pensar en 'Time's Up (un movimiento contra el acoso sexual fundado en 2018 por celebridades de Hollywood en respuesta al caso Weinstein)'".

El actor fue acusado de cometer los abusos sexuales en su casa de Hollywood en 2003, cuando protagonizaba That '70s Show .

¿Por qué enviaron las cartas?

"Estaban destinadas a que la jueza las leyera y no para socavar el testimonio de las víctimas ni a volver a traumatizarlas de ninguna manera. Nunca querríamos hacer eso y lamentamos si eso ha ocurrido".

Mila Kunis añadió: "Apoyamos a las víctimas. Lo hemos hecho a lo largo del tiempo a través de nuestro trabajo y continuaremos haciéndolo en el futuro... Las cartas no fueron escritas para cuestionar la legitimidad del sistema judicial o la validez del fallo del jurado".

"Así que a veces las personas que hemos amado y admirado hacen cosas horribles. Puede ser que no nos hagan estas cosas a nosotros y solo tengamos una imagen de ellos, pero eso no significa que no hagan cosas horribles. Desacreditar a las víctimas de abuso es un crimen", escribió la actriz en Instagram.