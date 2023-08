"Creíste que tenías el derecho a jugar a Dios con la vida de nuestros hijos", los desgarradores testimonios de los padres de los bebés asesinados por Lucy Letby

"Nuestra hermosa princesita"

Y cuando les informaron de que habían arrestado a alguien por el asesinato de la bebita “sentí todo mi cuerpo temblar. Nunca me repondré del hecho que nuestra hija fue torturada hasta que ya no tenía cómo resistir más”.

En la mira de la acusada

“Un día fui al juicio y la tribuna estaba llena de público así que me sentaron en vista directa de Lucy Letby y me miraba constantemente. Me sentí muy incómodo e inquieto y tuve que cambiar en la tarde para que no estar en su mira”.