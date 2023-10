El corredor India-Europa respaldado por EE.UU. que quiere rivalizar con la Nueva Ruta de la Seda de China

Estados Unidos no se beneficia materialmente de ser parte del proyecto, "pero esto se puede poner en la misma categoría que la cumbre Japón-Corea del Sur en Camp David", dice Parag Khanna, autor de Connectography.

¿Son realmente proyectos parecidos?

"No es revolucionario como la BRI. Es un buen anuncio, pero no miras la propuesta y dices: 'Dios mío, el mundo no puede vivir sin ella'", dijo Khanna a la BBC.