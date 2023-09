"Intervenir la cárcel de Tocorón no significa el fin del Tren de Aragua": la megaoperación del gobierno de Venezuela con 11.000 efectivos para controlar el "búnker" de la organización criminal

Al ser una organización criminal muy poderosa, como reconoció el propio gobierno al desplegar 11.000 funcionarios, es difícil pensar que no hubiese habido ni un disparo, que no pasara nada.

No creo que el desalojo de la prisión de Tocorón signifique la desaparición del Tren de Aragua. Es posible que desaparezca, pero esa no sería la razón específica.

No es algo automático, no significa que porque se cierra Tocorón, se elimina el Tren de Aragua.

Esta variedad de delitos les permite tener distintas rentas o fuentes de ingreso y eso los ayuda a mantenerse, no solo desde el punto de vista financiero, sino a ser un poco menos vulnerables a que si una actividad no está dando suficiente en un momento, tienen otras opciones.

No se sabe nada. Pareciera que no estaban en la prisión en el momento de la intervención, pero eso no me consta. Lo cierto es que no hay información oficial sobre ellos ni su paradero.