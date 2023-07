Las películas y series que se verán afectadas por la gran huelga de actores y guionistas de Hollywood

La última vez que los miembros del Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists ( SAG-AFTRA , por sus siglas en inglés) fueron a la huelga fue en julio de 1980.

En ese entonces, parte de la disputa entre los integrantes del sindicato y los gigantes del entretenimiento se centraba en las ganancias de la venta de programas y películas hechas para televisión por cable y cintas de video, según informó The New York Times en ese momento.

Grandes éxitos en vilo

¿Y qué pasa con la televisión?

En cuanto a la televisión, Warner Bros Discovery se jactó previamente de que la huelga de guionistas había afectado mínimamente sus proyectos de HBO, como la serie House of the Dragon , pues los guiones estaban completos.

La segunda temporada del spin-off de Game of Thrones , con Matt Smith y Emma D'Arcy, ahora podría sufrir retrasos, así como la segunda temporada de The Sandman , protagonizada por Tom Sturridge, y la cuarta temporada de Slow Horses .

En House of the Dragon , Emma D'Arcy interpreta a Rhaenyra Targaryen, con Matt Smith como Daemon Targaryen.

Las cadenas estadounidenses han estado ampliando la cantidad de "contenido sin guion", como los programas The Masked Singer , The Amazing Race , Survivor y Kitchen Nightmares , para cubrir sus horarios este otoño.

La producción de otras grandes series, como Stranger Things, The Last of Us y Yellowjackets, ya se había detenido debido a la huelga de guionistas, así como a Saturday Night Live, pero el paro de actores agravará el problema.