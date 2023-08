Los "padres de mascotas" que tratan a sus perros como hijos

"No es un reemplazo, es una opción. Los trato como a mis hijos", dice Patrícia.

"No nos habíamos parado a pensar si realmente queríamos tener hijos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía ese deseo y comencé a hablar con Mateus al respecto", dice la empresaria que en el momento de la decisión, hace poco más de 7 años, tenía una tienda para mujeres embarazadas y madres.