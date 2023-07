Wimbledon: el fallido complot para incendiar la catedral del tenis que ayudó a conseguir el voto femenino

"Las sufragistas son la organización terrorista doméstica más grande que jamás haya operado en suelo británico, no tienen equivalente”, explica la historiadora Fern Riddell.

“Había mucha gente que no apoyaba el sufragio. El sufragio es una idea muy complicada para mucha gente, por extraño que parezca hoy día”, señala Riddell, autora de Death in Ten Minutes, a biography of suffragette bomber Kitty Marion.