La insólita victoria judicial de 16 jóvenes ambientalistas contra un estado de EE.UU.

Crecer en Montana

Held sintió que no tenía más remedio que involucrarse con grupos de acción climática, como Our Children's Trust, una organización sin ánimo de lucro con sede en Oregón que ha demandado a gobiernos estatales en nombre de jóvenes de los 50 estados.

El caso

El lunes, la jueza Kathy Seeley declaró que el proceso estatal de aprobación de permisos para combustibles fósiles es inconstitucional , ya que no evalúa los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Julia Olson, abogada principal de Our Children's Trust, lo calificó como una "gran victoria para Montana, para la juventud, para la democracia y para nuestro clima".

El carbón en Montana

Joe Navasio trabajó como minero durante 40 años en la ciudad. Se mudó a Colstrip antes del auge del carbón en los años 70 y ayudó a convertirla en la comunidad que es hoy. Sin el carbón, según Joe, no quedará nada.

Novasio considera que el cambio climático es un problema mundial que no puede resolverse en Montana.

"Somos una miseria del problema", dijo. "No se nos puede comparar con el resto del mundo".

"No he visto ninguna solución", dijo refiriéndose al caso judicial. "¿Qué pasa con esos pobres niños de Colstrip? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con el trabajo de sus padres? No veo a nadie corriendo a rescatarnos".