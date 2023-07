Condenan a 17 años de prisión al hombre que violó a Antonia Barra, la joven de 21 años cuyo suicidio conmocionó a Chile

“No es una condena que nos satisfaga, solo es un remedio que no nos calma completamente”, dijo a la prensa local Alejandro Barra, padre de Antonia, tras conocer la decisión judicial.

Dos juicios, dos condenas

Inicialmente, el juez que acreditó la violación de Antonia Barra ordenó el arresto domiciliario del acusado pero no su prisión preventiva.

“Queremos insistir que la perspectiva de género en la justicia no es algo que nubla la imparcialidad, sino que precisamente es que en casos de violencia sexual como este, se demuestre que el culpable es el agresor y no sea la víctima que tenga que demostrar que es inocente, que no merecía la agresión que recibió”, añadió Orellana.