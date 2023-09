Cómo se produce el instinto de seguir el ritmo (y qué beneficios nos trae)

Cuando suena una melodía, es casi imposible no empezar a mover los pies.

The Conversation*

Role, The Conversation*

De pronto, los distintivos y galopantes acordes de Superstition , de Stevie Wonder, comienzan a invadir la estancia.

No pueden controlarlo; hay canciones y ritmos que nos invitan irremediablemente a movernos. Los humanos (salvo en ciertas condiciones clínicas) tenemos ese instinto que nos hace ponernos a bailar con determinada música, aunque sea luchando con el pudor que este mismo hecho nos genera.

Arrastrados por el groove

Investigadores del Center for Music in the Brain (Universidad de Aarhus, Dinamarca) han propuesto recientemente un interesante marco teórico para ella.