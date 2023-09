El ridículo robo bancario que llevó a descubrir el efecto Dunning-Kruger (que nos hace creernos más listos de lo que somos)

A pesar de que, como era de esperarse, había numerosas cámaras de seguridad y de que él no era un novato en aquello del robo a mano armada, no parecía haber hecho ningún esfuerzo de disfrazar u ocultar su apariencia.

No obstante cuando, después de arrestado, le informaron que lo habían identificado gracias a imágenes capturadas por la videovigilancia se quedó estupefacto.

"¡Pero me eché jugo de limón! ¡Me eché jugo de limón!", le dijo perplejo a los aún más perplejos detectives.

Se bañó el rostro con jugo cítrico y, a pesar de que le quemó la piel y le hizo arder los ojos tanto que casi no los podía abrir, comprobó con júbilo que era cierta .

Tomándose una foto polaroid en la que no apareció.

Los detectives, aguantándose la risa cuando hablaron con la prensa en ese entonces, dijeron que, probablemente , como no podía ver bien, no apuntó la cámara correctamente o que quizás la película estaba defectuosa.

No sé que nada sé

Con su colega Justin Kruger, Dunning evaluó si quienes carecen de ciertas destrezas en un determinado campo son más propensos a no notar esa falta que quienes son más diestros en esa misma labor.

Haciendo eco a frases como "sólo sé que nada sé", sobre cómo entre más aprendes más consciente eres de cuánto no sabes, resultó que entre esos participantes mejoró la capacidad para autoevaluarse.

" No sólo llegan a conclusiones erróneas y toman decisiones desafortunadas, sino que su incompetencia les priva de la capacidad de darse cuenta de ello .

¿El más? Quizás no... por mucho.

La ignorancia es invisible

Pero eso no quería decir que fueran poco inteligentes, ni siquiera ignorantes .

Vivimos en un mar de cosas que no sabemos que no sabemos.

Tendemos a ser conscientes de muchas de nuestras propias incompetencias pero hay innumerables cosas que no sabemos que no sabemos .

Son vacíos de saber invisibles pues no es que no sepamos las respuestas, sino que no tenemos las preguntas.