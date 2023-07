La lucha de una hija por rescatar de un vertedero de basura el cuerpo de su madre asesinada

El proceso duraría unos tres años y costaría 184 millones de dólares canadienses, por lo que el gobierno federal está decidiendo si emprender o no la búsqueda, algo que Cambria ni siquiera puede imaginarse que no suceda.

Me mostraron fotos de un vertedero y era como que me estuvieran diciendo "mira, tu mamá está debajo de una montaña de basura y no vas a poder hacer nada. Te vamos a mirar a los ojos y te diremos que no la vamos a buscar".

No hubo un día en que la gente no sonriera o se riera en mi casa.

Me dijeron que me iba a quedar a dormir en un refugio por mucho tiempo. Y sí, terminó siendo mi realidad hasta que cumplí 18.

Gran parte de mi dolor es que no tengo sus restos. Me dicen que mi madre está muerta, pero ¿dónde está?

He ido al vertedero y he hecho ceremonias. Ha sido difícil estar encima de donde supuestamente está mi mamá. Y no puedes hacer nada. No puedes ponerte a buscar. Me fastidia.