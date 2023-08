Cuán comparable es la violencia actual de Ecuador con la de Colombia en los años 80

"Toda esta ola de violencia en el Ecuador —dice Renato Rivera, analista de crimen organizado en Quito— no ha generado una respuesta contundente de la justicia ; al contrario, vemos una cooptación de policías y militares en organizaciones criminales y eso llegó a fiscales y jueces".

Diferencia 1: la coyuntura política

El ecuatoriano no era el favorito para ganar ni hacía parte de un movimiento nacional. El colombiano, en cambio, era el elegido de uno de los partidos más grandes, el Partido Liberal, y lideraba las encuestas.

En Ecuador la situación política es distinta: las protestas registradas en los últimos años no tienen una búsqueda concreta como la Constituyente, la clase política no tiene mucha credibilidad, el Congreso está disuelto y el presidente —no solo el actual, sino el que sea elegido— no parece tener el liderazgo suficiente para impulsar un cambio de fondo.