Sex Education, la serie que revolucionó cómo se muestra el sexo en televisión

La innovadora serie de comedia dramática creada por Laurie Nunn, que regresa a Netflix para su cuarta y última temporada este 21 de septiembre, no solo cambió la forma en la que se representa y discute el sexo en la pantalla, sino que también ayudó a revisar la forma en la que se filman las escenas de sexo, convirtiéndose en una de las primeras producciones importantes en contratar a un coordinador de intimidad.

"Los productores de la serie, Jamie Campbell y Ben Taylor, me contrataron porque sabían que tenían el deber de cuidar a su joven elenco", dice Ita O'Brien, quien fue pionera en este rol en Sex Education y otra serie de televisión británica que debutó en 2019, Gentleman Jack , una coproducción de la BBC y HBO.

Desde entonces, ha trabajado como coordinadora de intimidad en otras ficciones que capturan el espíritu de esta época, incluidas Normal People, I May Destroy You ("Podría destruirte", en España) e It's a Sin, y ahora está capacitando a una nueva generación de coordinadores de intimidad para satisfacer la creciente demanda.