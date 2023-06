“No hay cápsula de escape": cómo es viajar a bordo del submarino Titán que se perdió camino al Titanic

Asimismo, explicó al programa The Context que la nave tiene siete funciones diferentes para permitirle volver a la superficie y que es "realmente preocupante" que ninguna de ellas haya funcionado hasta el momento.

Sin embargo, Pogue indicó que la capacidad de volver a subir a la superficie del artefacto sería irrelevante si el submarino quedara atrapado o se produjera una fuga. "No hay respaldo, no hay cápsula de escape" , declaró. "Hay que llegar a la superficie o morir", agregó.

Mientras, Mike Reiss, guionista de comedias televisivas que trabajó en Los Simpson y quien también hizo el viaje el año pasado, reconoció que no es "optimista" sobre el desenlace.

"Conozco la logística y sé lo vasto que es el océano y lo diminuta que es esta nave", dijo a BBC Breakfast. "Si está en el fondo, no sé cómo alguien va a ser capaz de acceder a ella, y mucho menos traerla de vuelta", añadió.

“Es realmente exploración. No son vacaciones. No es una búsqueda de emociones, no es paracaidismo. Son exploradores y viajeros que quieren ver algo", agregó.