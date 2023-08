La historia de dos hombres que compartieron celda en un centro de tortura en Chile y que sus hijos convirtieron en película 50 años después

Al ver la película proyectada y hablar con la gente, uno se da cuenta que es un tema que escondemos mucho "las víctimas". No es solamente algo que el otro sector político niega, sino que nosotros, por el mismo dolor que produce y la vergüenza, tratamos de no hablar.

En mi vida siempre fue común tener una cama de dos plazas porque íbamos a recibir exiliados, o escuchar cosas como “quizás me van a matar, así que me voy a ir a Argentina un rato y vuelvo”. O "El Viejito Pascuero (Santa Claus) no existe, pero no le cuentes a tu amigos", que me decía el Pepe Carrasco, que fue mi otro papá (el periodista José Carrasco fue asesinado la madrugada del 8 de septiembre de 1986 por la policía secreta de Augusto Pinochet).