La policía moral de Irán reanudará la vigilancia de las mujeres en las calles para garantizar el uso del velo

El antecedente de Amini

“La gente te matará"

El domingo 16 de julio, el portavoz de la policía, Saeed Montazerolmahdi, confirmó que las patrullas policiales de la moral se reactivaron en todo el país para "lidiar con aquellos que, desafortunadamente, ignoran las consecuencias de no usar el velo adecuadamente e insisten en desacatar las normas".

"La cantidad de personas que no obedecen es demasiado alta ahora", dijo a la agencia de noticias Reuters. "No pueden manejarnos a todos, lo último que pueden hacer es usar la violencia y la fuerza contra nosotros. No pueden hacerlo".