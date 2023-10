Cómo Italia intenta rescatar a los niños de la mafia

Claudia Caramanna sólo lleva dos años en su cargo y su trabajo ya está atrayendo atención no deseada.

"No tomamos esta decisión a la ligera", le dice Caramanna a la BBC en su oficina de Palermo. "Al contrario, es la última solución , cuando no hay otras".

"Quería hablar con él en persona", dice Caramanna, "para explicarle que no es una forma de castigo". Destaca que los niños no son retirados sin una buena razón: "Nunca me cansaré de decir que esto sólo ocurre en situaciones inevitables, como cuando un padre es traficante de drogas y el niño se involucra [en el crimen]".